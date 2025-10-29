معلومات سعر firecoin (FIRECOIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00000673 $ 0.00000673 $ 0.00000673 24 ساعة منخفض $ 0.00000702 $ 0.00000702 $ 0.00000702 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00000673$ 0.00000673 $ 0.00000673 24 ساعة مرتفع $ 0.00000702$ 0.00000702 $ 0.00000702 عالية طوال الوقت $ 0.0002195$ 0.0002195 $ 0.0002195 أدنى سعر $ 0.0000050$ 0.0000050 $ 0.0000050 تغير السعر (1 ساعة) +0.95% تغير السعر (1يوم) +0.96% تغير السعر (7 أيام) -35.82% تغير السعر (7 أيام) -35.82%

سعر firecoin (FIRECOIN) في الوقت الحقيقي هو $0.00000696. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FIRECOIN بين أدنى سعر $ 0.00000673 وأعلى سعر $ 0.00000702، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFIRECOIN على الإطلاق هو $ 0.0002195، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0000050.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FIRECOIN +0.95% على مدار الساعة الماضية، +0.96% على مدار 24 ساعة، و -35.82% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق firecoin (FIRECOIN)

القيمة السوقية $ 6.34K$ 6.34K $ 6.34K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.34K$ 6.34K $ 6.34K إمداد دورة التداول 910.86M 910.86M 910.86M إجمالي العرض 910,858,751.549774 910,858,751.549774 910,858,751.549774

القيمة السوقية الحالية لـ firecoin هي $ 6.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FIRECOIN يبلغ 910.86M، مع إجمالي عرض 910858751.549774. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.34K.