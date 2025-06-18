سعر FINANCE (FINANCE)
سعر FINANCE (FINANCE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 218.60K. يتم تحديث سعر FINANCE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FINANCE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر FINANCE خلال اليوم هو +154.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر FINANCE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FINANCE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FINANCE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FINANCE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+154.75%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FINANCE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+44.19%
+154.75%
-1.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
It's not personal, it's FINANCE. FINANCE is a memecoin on Avalanche. Launched from Arena, FINANCE looks to separate itself from other memecoins by being business and finance themed. By launching on Arena 2.5% of FINANCE will be airdropped to Arena Champions. FINANCE is a memecoin that creates business themed meme content as well as videos. By launching on Arena a community of likeminded memecoin holders is formed.
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