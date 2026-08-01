سعر fih اليوم

السعر المباشر لمشروع fih (FIH) اليوم هو $ 0.00798329، مع تغير بنسبة 0.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FIH الحالي إلى USD هو $ 0.00798329 لكل FIH.

يحتل fih حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7,982,132، مع عرض متداول قدره 999.99M FIH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FIH بين $ 0.00783396 (أدنى) و$ 0.0081097 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01010416، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FIH بمقدار -0.86% خلال الساعة الماضية و-10.18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 243.32K.

معلومات سوق fih (FIH)

القيمة السوقية $ 7.98M$ 7.98M $ 7.98M الحجم (24 ساعة) $ 243.32K$ 243.32K $ 243.32K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.98M$ 7.98M $ 7.98M إمداد دورة التداول 999.99M 999.99M 999.99M إجمالي العرض 999,985,921.29886 999,985,921.29886 999,985,921.29886

القيمة السوقية الحالية لـ fih هي $ 7.98M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 243.32K. العرض المتداول لـ FIH يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999985921.29886. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.98M.