سعر FERG (FERG)
سعر FERG (FERG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 68.75K. يتم تحديث سعر FERG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FERG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.03K
- تغيير سعر FERG خلال اليوم هو -2.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.80M
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خلال اليوم، كان سعر FERG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FERG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FERG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FERG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.04%
|30 يوم
|$ 0
|-71.63%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FERG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.14%
-2.04%
-13.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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