معلومات سعر Felysyum (FELY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.338922 24 ساعة مرتفع $ 0.345069 عالية طوال الوقت $ 0.356321 أدنى سعر $ 0.240519 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -1.48% تغير السعر (7 أيام) -2.13%

سعر Felysyum (FELY) في الوقت الحقيقي هو $0.338931. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FELY بين أدنى سعر $ 0.338922 وأعلى سعر $ 0.345069، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFELY على الإطلاق هو $ 0.356321، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.240519.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FELY -0.07% على مدار الساعة الماضية، -1.48% على مدار 24 ساعة، و -2.13% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Felysyum (FELY)

القيمة السوقية $ 14.83M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 169.47M إمداد دورة التداول 43.77M إجمالي العرض 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Felysyum هي $ 14.83M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FELY يبلغ 43.77M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 169.47M.