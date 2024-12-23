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سعر Fei USD (FEI) المباشر لليوم هو USD 0.97831 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.53M . يتم تحديث سعر FEI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fei USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.68K - تغيير سعر Fei USD خلال اليوم هو -2.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.69M

أداء سعر Fei USD (FEI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fei USD مقابل USD هو $ -0.0217063092977713 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fei USD مقابل USD هو $ +0.0045094221 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fei USD مقابل USD هو $ +0.0096393862 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fei USD مقابل USD هو $ -0.0221973320160764 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0217063092977713 -2.17% 30 يوم $ +0.0045094221 +0.46% 60 يوم $ +0.0096393862 +0.99% 90 يوم $ -0.0221973320160764 -2.21%

تحليل سعر Fei USD (FEI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fei USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.235852$ 0.235852 $ 0.235852 24 ساعة مرتفع $ 1.015$ 1.015 $ 1.015 عالية طوال الوقت $ 5.55$ 5.55 $ 5.55 تغير السعر (1 ساعة) +0.58% تغير السعر (1يوم) -2.17% تغير السعر (7 أيام) +2.01%

معلومات سوق Fei USD (FEI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: