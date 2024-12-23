سعر Fei USD (FEI)
سعر Fei USD (FEI) المباشر لليوم هو USD 0.97831. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.53M. يتم تحديث سعر FEI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fei USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.68K
- تغيير سعر Fei USD خلال اليوم هو -2.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.69M
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خلال اليوم، كان سعر Fei USD مقابل USD هو $ -0.0217063092977713 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fei USD مقابل USD هو $ +0.0045094221 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fei USD مقابل USD هو $ +0.0096393862 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fei USD مقابل USD هو $ -0.0221973320160764 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0217063092977713
|-2.17%
|30 يوم
|$ +0.0045094221
|+0.46%
|60 يوم
|$ +0.0096393862
|+0.99%
|90 يوم
|$ -0.0221973320160764
|-2.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fei USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.58%
-2.17%
+2.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FEI uses a new kind of stablecoin mechanism called protocol controlled value (PCV). It is more capital-efficient, has a fair distribution, and is fully decentralized. The protocol uses the value it controls to maintain liquid secondary markets. Fei Labs is the team that created FEI, a highly scalable, decentralized, and reserve-backed stablecoin that can meet DeFi’s needs without relying on centralized assets for collateral, that unlocks next-generation integration potential. Our mission is to be the stable coin of DeFi backed by some of the top minds in the space, including a16z, Nascent, Variant, Coinbase, Fei v2 launches in late 2021, bringing 1:1 redeemability, TRIBE buybacks/backstop, and algorithmic PCV management: https://medium.com/fei-protocol/introducing-fei-v2-6f56afe7a1b5
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