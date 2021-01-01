توكنوميكس Fei USD (FEI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Fei USD (FEI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Fei USD (FEI) FEI uses a new kind of stablecoin mechanism called protocol controlled value (PCV). It is more capital-efficient, has a fair distribution, and is fully decentralized. The protocol uses the value it controls to maintain liquid secondary markets. Fei Labs is the team that created FEI, a highly scalable, decentralized, and reserve-backed stablecoin that can meet DeFi’s needs without relying on centralized assets for collateral, that unlocks next-generation integration potential. Our mission is to be the stable coin of DeFi backed by some of the top minds in the space, including a16z, Nascent, Variant, Coinbase, Fei v2 launches in late 2021, bringing 1:1 redeemability, TRIBE buybacks/backstop, and algorithmic PCV management: https://medium.com/fei-protocol/introducing-fei-v2-6f56afe7a1b5 الموقع الرسمي: https://fei.money/ اشتر FEI الآن!

توكنوميكس Fei USD (FEI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Fei USD (FEI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M إجمالي العرض: $ 3.81M $ 3.81M $ 3.81M العرض المتداول: $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.78M $ 3.78M $ 3.78M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 5.55 $ 5.55 $ 5.55 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.15544 $ 0.15544 $ 0.15544 السعر الحالي: $ 0.990297 $ 0.990297 $ 0.990297 معرفة المزيد عن سعر Fei USD (FEI)

توكنوميكس Fei USD (FEI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Fei USD (FEI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FEI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FEI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FEI، استكشف السعر المباشر لتوكن FEI!

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