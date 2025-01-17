سعر FAPCOIN (FAPCOIN)
سعر FAPCOIN (FAPCOIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 73.18K. يتم تحديث سعر FAPCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FAPCOIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.70K
- تغيير سعر FAPCOIN خلال اليوم هو +14.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر FAPCOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FAPCOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FAPCOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FAPCOIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+14.11%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FAPCOIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
+14.11%
-21.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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