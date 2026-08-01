سعر FalkorDB اليوم

السعر المباشر لمشروع FalkorDB (FLKR) اليوم هو $ 0.056854، مع تغير بنسبة 6.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FLKR الحالي إلى USD هو $ 0.056854 لكل FLKR.

يحتل FalkorDB حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 28,426، مع عرض متداول قدره 499.99K FLKR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FLKR بين $ 0.05682 (أدنى) و$ 0.059091 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 7.24، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.053091.

على المدى القصير، تحرك FLKR بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-2.36% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 415.23.

معلومات سوق FalkorDB (FLKR)

القيمة السوقية $ 28.43K$ 28.43K $ 28.43K الحجم (24 ساعة) $ 415.23$ 415.23 $ 415.23 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 28.43K$ 28.43K $ 28.43K إمداد دورة التداول 499.99K 499.99K 499.99K إجمالي العرض 499,987.268225 499,987.268225 499,987.268225

القيمة السوقية الحالية لـ FalkorDB هي $ 28.43K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 415.23. العرض المتداول لـ FLKR يبلغ 499.99K، مع إجمالي عرض 499987.268225. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.43K.