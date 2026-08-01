سعر FAHHHH اليوم

السعر المباشر لمشروع FAHHHH (FAHHHH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 15.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FAHHHH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FAHHHH.

يحتل FAHHHH حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 73,188، مع عرض متداول قدره 977.05M FAHHHH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FAHHHH بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00126405، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FAHHHH بمقدار -4.05% خلال الساعة الماضية و-27.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق FAHHHH (FAHHHH)

القيمة السوقية $ 73.19K$ 73.19K $ 73.19K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 73.19K$ 73.19K $ 73.19K إمداد دورة التداول 977.05M 977.05M 977.05M إجمالي العرض 999,386,348.497911 999,386,348.497911 999,386,348.497911

القيمة السوقية الحالية لـ FAHHHH هي $ 73.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FAHHHH يبلغ 977.05M، مع إجمالي عرض 999386348.497911. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 73.19K.