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سعر EXODAS (EXO) المباشر لليوم هو USD 0.00857701 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.57M . يتم تحديث سعر EXO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EXODAS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 728.85K - تغيير سعر EXODAS خلال اليوم هو -5.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر EXODAS (EXO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EXODAS مقابل USD هو $ -0.000489608330305567 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EXODAS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EXODAS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EXODAS مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000489608330305567 -5.40% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر EXODAS (EXO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EXODAS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00849176$ 0.00849176 $ 0.00849176 24 ساعة مرتفع $ 0.0116033$ 0.0116033 $ 0.0116033 عالية طوال الوقت $ 0.0116033$ 0.0116033 $ 0.0116033 تغير السعر (1 ساعة) +0.49% تغير السعر (1يوم) -5.40% تغير السعر (7 أيام) +83.34%

معلومات سوق EXODAS (EXO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: