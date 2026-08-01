سعر EXCELLENCE اليوم

السعر المباشر لمشروع EXCELLENCE (EOP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EOP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل EOP.

يحتل EXCELLENCE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 772,977، مع عرض متداول قدره 1.00B EOP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EOP بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00104167، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك EOP بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 24.70.

معلومات سوق EXCELLENCE (EOP)

القيمة السوقية $ 772.98K$ 772.98K $ 772.98K الحجم (24 ساعة) $ 24.70$ 24.70 $ 24.70 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 772.98K$ 772.98K $ 772.98K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ EXCELLENCE هي $ 772.98K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 24.70. العرض المتداول لـ EOP يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 772.98K.