احصل على توقعات أسعار Evolve PRO للأعوام 2026 و2027 و2028 و2030 وغيرها. توقع مقدار نمو EVOP في السنوات الخمس القادمة أو أكثر. تنبأ على الفور بسيناريوهات الأسعار المستقبلية بناءً على اتجاهات السوق والمعنويات.

*إخلاء المسؤولية: تستند جميع توقعات الأسعار إلى مدخلات المستخدم.

توقع سعر Evolve PRO
0.00%
Evolve PRO توقعات الأسعار للفترة 2025-2050 (USD)

Evolve PRO (EVOP) توقعات الأسعار لعام 2025 (هذا العام)

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Evolve PRO نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.044052 في عام 2025.

Evolve PRO (EVOP) توقعات الأسعار لعام 2026 (العام القادم)

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Evolve PRO نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.046254 في عام 2026.

Evolve PRO (EVOP) توقعات الأسعار لعام 2027 (خلال عامين)

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر EVOP هو $ 0.048567 مع معدل نمو 10.25%.

Evolve PRO (EVOP) توقعات الأسعار لعام 2028 (خلال 3 سنوات)

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر EVOP هو $ 0.050995 مع معدل نمو 15.76%.

Evolve PRO (EVOP) توقعات الأسعار لعام 2029 (خلال 4 سنوات)

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف EVOP في عام 2029 هو $ 0.053545 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

Evolve PRO (EVOP) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 5 سنوات)

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف EVOP في عام 2030 هو $ 0.056222 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

Evolve PRO (EVOP) توقعات الأسعار لعام 2040 (خلال 15 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Evolve PRO نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.091581.

Evolve PRO (EVOP) توقعات الأسعار لعام 2050 (خلال 25 سنة)

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Evolve PRO نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.149175.

السنة
السعر
النمو
  • 2025
    $ 0.044052
    0.00%
  • 2026
    $ 0.046254
    5.00%
  • 2027
    $ 0.048567
    10.25%
  • 2028
    $ 0.050995
    15.76%
  • 2029
    $ 0.053545
    21.55%
  • 2030
    $ 0.056222
    27.63%
  • 2031
    $ 0.059033
    34.01%
  • 2032
    $ 0.061985
    40.71%
السنة
السعر
النمو
  • 2033
    $ 0.065084
    47.75%
  • 2034
    $ 0.068339
    55.13%
  • 2035
    $ 0.071756
    62.89%
  • 2036
    $ 0.075343
    71.03%
  • 2037
    $ 0.079111
    79.59%
  • 2038
    $ 0.083066
    88.56%
  • 2039
    $ 0.087220
    97.99%
  • 2040
    $ 0.091581
    107.89%
توقعات سعر Evolve PRO على المدى القصير لليوم والغد وهذا الأسبوع و30 يومًا

التاريخ
توقعات السعر
النمو
  • October 30, 2025(اليوم)
    $ 0.044052
    0.00%
  • October 31, 2025(غداً)
    $ 0.044058
    0.01%
  • November 6, 2025(هذا الاسبوع)
    $ 0.044094
    0.10%
  • November 29, 2025(30 يوم)
    $ 0.044233
    0.41%
توقع سعرEvolve PRO (EVOP) لليوم

السعر المتوقع لعملة EVOP على October 30, 2025(اليوم)هو $0.044052. يعكس هذا التوقع النتيجة المحسوبة لنسبة النمو المقدمة، مما يمنح المستخدمين لمحة عن حركة السعر المحتملة لهذا اليوم.

توقع سعر Evolve PRO (EVOP) غدًا

بالنسبة إلى October 31, 2025(غداً)، فإن توقع سعر EVOP، باستخدام 5% من النمو السنوي، هو $0.044058. تقدم هذه النتائج توقعات تقديرية لقيمة التوكن بناءً على المعلمات المختارة.

توقع سعرEvolve PRO (EVOP) لهذا الأسبوع

بحلول November 6, 2025(هذا الاسبوع)، التوقع السعري لعملة EVOP، باستخدام معدل نمو سنوي 5%، هو $0.044094. يتم حساب هذا التوقع الأسبوعي بناءً على نفس النسبة المئوية للنمو لتقديم فكرة عن الترندات السعرية المحتملة خلال الأيام القادمة.

توقع سعر Evolve PRO (EVOP) خلال 30 يومًا

بالنظر إلى 30 يوماً قادمة، السعر المتوقع لعملة EVOP هو $0.044233. هذا التنبؤ مستمد باستخدام معدل النمو السنوي 5% لتقدير قيمة التوكن بعد شهر.

إحصائيات الأسعار الحالية لـ Evolve PRO

--

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

50.00M
50.00M 50.00M

أحدث سعر لـ EVOP هو --. ويبلغ معدل التغير على مدار 24 ساعة 0.00%، وحجم تداول على مدار 24 ساعة --.
علاوة على ذلك، فإن EVOP لديه معروض متداول بقيمة 50.00M وإجمالي القيمة السوقية بقيمة $ 2.20M.

السعر التاريخي Evolve PRO

وفقًا لأحدث البيانات التي تم جمعها على صفحة الأسعار الحالية Evolve PRO، فإن السعر الحالي لعملة Evolve PRO هو 0.044052USD. العرض المتداول من Evolve PRO(EVOP) هو 50.00M EVOP مما يعطيها رسملة سوقية تبلغ $2,200,225.

الفترة
التغيير(%)
التغيير(USD)
صعود
هبوط
  • 24 ساعة
    -3.10%
    $ -0.001409
    $ 0.045824
    $ 0.042524
  • 7 أيام
    1.50%
    $ 0.000660
    $ 0.046128
    $ 0.039064
  • 30 يوم
    12.51%
    $ 0.005511
    $ 0.046128
    $ 0.039064
الأداء خلال 24 ساعة

خلال الـ 24 ساعة الماضية، أظهر Evolve PRO حركة سعرية بقيمة $-0.001409، مما يعكس تغييرًا في القيمة بنسبة -3.10%.

الأداء خلال 7 يوماً

خلال آخر 7 أيام، كان يتم تداول Evolve PRO عند أعلى مستوى له عند $0.046128 وأدنى سعر عند $0.039064. وقد شهد تغيرًا في السعر قدره 1.50%. ويُظهر هذا التريند الأخير قدرة EVOP على تحقيق المزيد من الحركة في السوق.

الأداء خلال 30 يوماً

في الشهر الماضي، شهد موقع Evolve PRO في الشهر الماضي ارتفاعًا في 12.51% من التغيير، مما يعكس حوالي $0.005511 لقيمته. وهذا يشير إلى أن EVOP قد يشهد المزيد من التغيرات في الأسعار في المستقبل القريب.

كيف تعمل وحدة التنبؤ بسعر Evolve PRO (EVOP)؟

وحدة التنبؤ بسعر Evolve PRO هي أداة سهلة الاستخدام مصممة لمساعدتك في تقدير الأسعار المستقبلية المحتملة لعملة EVOP استنادًا إلى افتراضات النمو الخاصة بك. سواء كنت متداولًا متمرسًا أو مستثمرًا فضوليًا، تقدم هذه الوحدة طريقة بسيطة وتفاعلية للتنبؤ بالقيمة المستقبلية للتوكن.

1. أدخل توقعات النمو الخاصة بك

ابدأ بإدخال نسبة النمو المرغوب فيها، والتي يمكن أن تكون إما إيجابية أو سلبية، حسب توقعاتك للسوق. قد يعكس ذلك توقعاتك بشأن Evolve PRO خلال العام المقبل أو السنوات الخمس أو حتى عقود في المستقبل.

2. حساب السعر المستقبلي

بمجرد إدخال معدل النمو، انقر على زر "حساب". ستعمل الوحدة على الفور على حساب السعر المستقبلي المتوقع لعملة EVOP، مما يمنحك تصورًا واضحًا لكيفية تأثير توقعك على قيمة التوكن بمرور الوقت.

3. استكشاف السيناريوهات المختلفة

يمكنك تجربة معدلات نمو مختلفة لمعرفة كيف يمكن أن تؤثر ظروف السوق المختلفة على سعر Evolve PRO. تتيح لك هذه المرونة تحليل كل من التوقعات المتفائلة والمتحفظة، مما يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

4. آراء المستخدمين ورؤى المجتمع

تدمج الوحدة أيضًا بيانات مشاعر المستخدمين، مما يتيح لك مقارنة توقعاتك بتوقعات المستخدمين الآخرين. توفر هذه المدخلات الجماعية نظرة ثاقبة قيّمة حول كيفية إدراك المجتمع لمستقبل EVOP.

المؤشرات الفنية للتنبؤ بالأسعار

ولتعزيز دقة التوقعات، تستفيد الوحدة من مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية وبيانات السوق. وتشمل هذه المؤشرات:

المتوسطات المتحركة الأسية (EMA): يساعد على تتبع اتجاه سعر التوكن من خلال تهدئة التقلبات وتوفير نظرة ثاقبة على انعكاسات الترند المحتمل.

البولنجر باند: يقيس تقلبات السوق ويحدد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع المحتملة.

مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيّم زخم EVOP لتحديد ما إذا كان في مرحلة صعود أو هبوط.

تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD): يقيم قوة واتجاه تحركات الأسعار لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. من خلال الجمع بين هذه المؤشرات وبيانات السوق في الوقت الفعلي، توفر الوحدة تنبؤًا ديناميكيًا بالسعر، مما يساعدك على اكتساب رؤى أعمق حول الإمكانات المستقبلية لعملة Evolve PRO.

لماذا يعد التنبؤ بسعر EVOP مهمًا؟

يعد توقعات سعر EVOP أمرًا بالغ الأهمية لعدة أسباب، ويشارك فيها المستثمرون لأغراض مختلفة:

تطوير استراتيجية الاستثمار: تساعد التوقعات المستثمرين على صياغة الاستراتيجيات. ومن خلال تقدير الأسعار المستقبلية، يمكنهم تحديد موعد شراء أو بيع أو الاحتفاظ بالعملات المشفرة.

تقييم المخاطر: يسمح فهم التحركات المحتملة للأسعار للمستثمرين بقياس المخاطر المرتبطة بأصل الكريبتو معين. وهذا أمر ضروري في إدارة وتخفيف الخسائر المحتملة.

تحليل السوق: غالبًا ما تتضمن التنبؤات تحليل ترندات السوق والأخبار والبيانات التاريخية. يساعد هذا التحليل الشامل المستثمرين في فهم ديناميكيات السوق والعوامل المؤثرة في تغيرات الأسعار.

تنويع المحافظ الاستثمارية: من خلال التنبؤ بالعملات المشفرة التي قد يكون أداؤها جيدًا، يمكن للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية وفقًا لذلك، وتوزيع المخاطر على مختلف الأصول.

التخطيط طويل الأجل: يعتمد المستثمرون الذين يبحثون عن مكاسب طويلة الأجل على التنبؤات لتحديد العملات المشفرة التي تنطوي على احتمالات النمو المستقبلي.

الاستعداد النفسي: إن معرفة سيناريوهات الأسعار المحتملة تهيئ المستثمرين نفسيًا وماليًا لتقلبات السوق.

المشاركة المجتمعية: غالبًا ما تثير توقعات أسعار الكريبتو مناقشات داخل مجتمع المستثمرين، مما يؤدي إلى فهم أوسع وحكمة جماعية حول اتجاهات السوق.

الأسئلة الشائعة (FAQ):

هل EVOP يستحق الاستثمار الآن؟
ووفقًا لتوقعاتك، فإن EVOP سيحقق -- على undefined، مما يجعله توكن يستحق النظر فيه.
ما هي توقعات سعر EVOP الشهر المقبل؟
وفقًا لأداة التوقع بالسعر Evolve PRO (EVOP)، فإن السعر المتوقع EVOP سيصل إلى -- على undefined.
كم ستكون تكلفة 1 EVOP في عام 2026؟
سعر 1 Evolve PRO (EVOP) اليوم هو --. ووفقًا لوحدة التوقع أعلاه، سيزداد EVOP بمقدار 0.00% ليصل إلى -- في عام 2026.
ما هو السعر المتوقع لـ EVOP في عام 2027؟
Evolve PRO (EVOP) من المتوقع أن يشهد 0.00% سنويًا، ليصل إلى سعر -- لـ 1 EVOP بحلول عام 2027.
ما هو السعر التقديري المستهدف للسعر EVOP في عام 2028؟
وفقًا لمدخلات توقعك للأسعار، سيشهد موقع Evolve PRO (EVOP) نموًا 0.00%، مع سعر مستهدف تقديري -- في عام 2028.
ما هو السعر التقديري المستهدف للسعر EVOP في عام 2029؟
وفقًا لمدخلات توقعك للسعر، سيشهد موقع Evolve PRO (EVOP) نموًا 0.00%، مع سعر مستهدف تقديري -- في عام 2029.
كم ستكون تكلفة 1 EVOP في عام 2030؟
سعر 1 Evolve PRO (EVOP) اليوم هو --. ووفقًا لوحدة التوقع أعلاه، سيزداد EVOP بمقدار 0.00% ليصل إلى -- في عام 2030.
ما هو سعر EVOP المتوقع لعام 2040؟
من المتوقع أن يشهد Evolve PRO (EVOP) مكاسب بنسبة 0.00% سنويًا، ليصل سعره إلى -- مقابل 1 EVOP بحلول عام 2040.
إخلاء المسؤولية

يعتمد المحتوى المنشور على صفحات توقعات أسعار الكريبتو لدينا على المعلومات والتعليقات المقدمة إلينا من مستخدمي MEXC و/أو مصادر خارجية أخرى. ويتم تقديمها لك على أساس "كما هي" لأغراض إعلامية وتوضيحية فقط، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع. من المهم ملاحظة أن توقعات الأسعار المقدمة قد لا تكون دقيقة ولا ينبغي التعامل معها على هذا النحو. قد تختلف الأسعار المستقبلية بشكل كبير عن التوقعات المقدمة، ولا ينبغي الاعتماد عليها في قرارات الاستثمار.

علاوة على ذلك، لا ينبغي تفسير هذا المحتوى على أنه نصيحة مالية، ولا يهدف إلى التوصية بشراء أي منتج أو خدمة محددة. لن تكون MEXC مسؤولة تجاهك بأي شكل من الأشكال عن أي خسائر قد تتكبدها نتيجة للإشارة إلى أي محتوى منشور على صفحات توقعات أسعار الكريبتو الخاصة بنا، واستخدامه و/أو الاعتماد عليه. من الضروري أن تدرك أن أسعار الأصول الرقمية تخضع لمخاطر سوقية عالية وتقلبات الأسعار. قد تنخفض قيمة استثمارك وتزيد، وليس هناك ضمان لاستعادة المبلغ المستثمر في البداية. في النهاية، أنت وحدك المسؤول عن قراراتك الاستثمارية، وMEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. يرجى أن تضع في اعتبارك أن الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للأداء المستقبلي. يجب عليك الاستثمار فقط في المنتجات التي تعرفها وتفهم المخاطر المرتبطة بها. فكر بعناية في خبرتك الاستثمارية، ووضعك المالي، وأهدافك الاستثمارية، وقدرتك على تحمل المخاطر، واستشر مستشارًا ماليًا مستقلاً قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.