سعر Evolve (EVOLVE)
سعر Evolve (EVOLVE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.37K. يتم تحديث سعر EVOLVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Evolve الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Evolve خلال اليوم هو -6.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 949.53M
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خلال اليوم، كان سعر Evolve مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Evolve مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Evolve مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Evolve مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.47%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Evolve: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.44%
-6.47%
+7.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EVOLVE is an on-chain evolution game where your wallet is your identity. Every buyer receives a procedurally generated creature called an EvoBit, born from the first four characters of your wallet address. EvoBits gain experience as you hold, evolve across levels, and respond to burn/sell behavior. The project blends meme culture, gamified mechanics, and tokenomics, creating a long-term experience instead of just a pump. Every EvoBit is unique, evolves over time, and can eventually battle or form teams — all based on what your wallet does on-chain.
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