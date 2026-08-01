سعر evaUSDT اليوم

السعر المباشر لمشروع evaUSDT (EVAUSDT) اليوم هو $ 0.997987، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EVAUSDT الحالي إلى USD هو $ 0.997987 لكل EVAUSDT.

يحتل evaUSDT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,929,327، مع عرض متداول قدره 2.94M EVAUSDT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EVAUSDT بين $ 0.997295 (أدنى) و$ 0.998786 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.014، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.984861.

على المدى القصير، تحرك EVAUSDT بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-0.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 33.75K.

معلومات سوق evaUSDT (EVAUSDT)

القيمة السوقية $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M الحجم (24 ساعة) $ 33.75K$ 33.75K $ 33.75K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M إمداد دورة التداول 2.94M 2.94M 2.94M إجمالي العرض 2,935,226.01464 2,935,226.01464 2,935,226.01464

القيمة السوقية الحالية لـ evaUSDT هي $ 2.93M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 33.75K. العرض المتداول لـ EVAUSDT يبلغ 2.94M، مع إجمالي عرض 2935226.01464. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.93M.