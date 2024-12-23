سعر Ethermon (EMON)
سعر Ethermon (EMON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 137.46K. يتم تحديث سعر EMON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ethermon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.90K
- تغيير سعر Ethermon خلال اليوم هو -0.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 147.03M
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خلال اليوم، كان سعر Ethermon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethermon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethermon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethermon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.79%
|30 يوم
|$ 0
|-13.65%
|60 يوم
|$ 0
|-10.09%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethermon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
-0.79%
-2.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ethermon is one of the first Ethereum-based blockchain games to create interactive non-fungible tokens (NFTs), allowing players to own, improve, use, and profit from their in-game virtual assets. Originally launched as Etheremon in 2017, the current upgraded version was relaunched in 2019 by its most dedicated players and an expanded team. The Ethermon universe of gaming experiences is continuing to rapidly expand — driven by the belief that the future of gaming is decentralized, cross-platform, and player-owned.
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