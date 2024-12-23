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سعر Etherfuse USTRY (USTRY) المباشر لليوم هو USD 1.014 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 221.72K . يتم تحديث سعر USTRY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Etherfuse USTRY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.47 - تغيير سعر Etherfuse USTRY خلال اليوم هو +0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 218.65K

أداء سعر Etherfuse USTRY (USTRY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Etherfuse USTRY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Etherfuse USTRY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Etherfuse USTRY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Etherfuse USTRY مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.00% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Etherfuse USTRY (USTRY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Etherfuse USTRY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.01$ 1.01 $ 1.01 24 ساعة مرتفع $ 1.018$ 1.018 $ 1.018 عالية طوال الوقت $ 1.018$ 1.018 $ 1.018 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +0.00% تغير السعر (7 أيام) +0.10%

معلومات سوق Etherfuse USTRY (USTRY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: