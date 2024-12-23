سعر Etherfuse USTRY (USTRY)
سعر Etherfuse USTRY (USTRY) المباشر لليوم هو USD 1.014. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 221.72K. يتم تحديث سعر USTRY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Etherfuse USTRY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.47
- تغيير سعر Etherfuse USTRY خلال اليوم هو +0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 218.65K
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خلال اليوم، كان سعر Etherfuse USTRY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Etherfuse USTRY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Etherfuse USTRY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Etherfuse USTRY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.00%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Etherfuse USTRY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+0.00%
+0.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Etherfuse is committed to democratizing access to real-world assets through the tokenization of sovereign bonds. Our mission is to eliminate the barriers and opacity of the traditional systems, by making it possible for anyone to invest in tokenized bonds. Each Etherfuse Stablebond token is backed by an underlying bond denominated in local currency that earns yield and matures continuously. Stablebonds are the closest thing to a checking account on chain.
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$1.014
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RM4.54272
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₺35.68266
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¥158.78226
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₽104.33046
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₹86.16972
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Rp16,354.83642
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₱59.4204
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￡E.51.5619
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R$6.16512
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C$1.45002
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৳120.65586
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₦1,567.22826
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₴42.34464
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Bs51.714
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Rs281.04024
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₸530.33214
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฿34.74978
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NT$33.1578
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Fr0.90246
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