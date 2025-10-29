سعر ETH6900 المباشر اليوم هو 0.00011478 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ETH6900 إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ETH6900 بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر ETH6900 المباشر اليوم هو 0.00011478 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ETH6900 إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ETH6900 بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن ETH6900

معلومات سعر ETH6900

الموقع الرسمي لـ ETH6900

اقتصاد توكن ETH6900

توقعات سعر ETH6900

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار ETH6900

سعر ETH6900 (ETH6900)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ETH6900 إلى USD:

$0.00011478
$0.00011478$0.00011478
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار ETH6900 (ETH6900) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:10:17 (UTC+8)

معلومات سعر ETH6900 (ETH6900) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.148103
$ 0.148103$ 0.148103

$ 0.00006744
$ 0.00006744$ 0.00006744

--

--

+0.25%

+0.25%

سعر ETH6900 (ETH6900) في الوقت الحقيقي هو $0.00011478. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ETH6900 بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـETH6900 على الإطلاق هو $ 0.148103، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00006744.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ETH6900 -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +0.25% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ETH6900 (ETH6900)

$ 11.48K
$ 11.48K$ 11.48K

--
----

$ 11.48K
$ 11.48K$ 11.48K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ETH6900 هي $ 11.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ETH6900 يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.48K.

سجل سعر ETH6900 (ETH6900) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ETH6900 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ETH6900 مقابل USD هو $ +0.0000002844 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ETH6900 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ETH6900 مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ +0.0000002844+0.25%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو ETH6900 ( ETH6900 )

🔥 Welcome to $ETH6900 — The Official Cult of Ethereum! 🔥

Ethereum is on the edge of history. ATH is about to be shattered, and the path to the $6900 landmark is clear. From there, it’s only a matter of time before we see $69,000 ETH. ⏳

This isn’t just a token — it’s a movement. The cult of Ethereum. Built for believers, diamond hands, and meme warriors ready to ride the wave. 🌊

⚡️ $ETH6900 HODL. Believe the prophecy. ⚡️

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر ETH6900 (ETH6900)

الموقع الرسمي

توقعات سعر ETH6900 (USD)

كم ستكون قيمة ETH6900 (ETH6900) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك ETH6900 (ETH6900) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة ETH6900.

تحقق الآن من توقعات سعر ETH6900!

عملة ETH6900 إلى العملات المحلية

توكنوميكس ETH6900 (ETH6900)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس ETH6900 (ETH6900) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ETH6900 والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول ETH6900 (ETH6900)

كم يساوي ETH6900 (ETH6900) اليوم؟
سعر ETH6900 المباشر في USD هو USD 0.00011478، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ETH6900 إلى USD الحالي؟
سعر ETH6900 إلى USD الحالي هو $ 0.00011478. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ ETH6900 ؟
القيمة السوقية لعملة ETH6900 هي $ 11.48K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ETH6900؟
العرض المتداول لتوكن ETH6900 هو 100.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ETH6900؟
حقق ETH6900 سعرًا قياسيًا قدره 0.148103 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ETH6900؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00006744 ETH6900.
ما هو حجم تداول ETH6900؟
حجم تداول ETH6900 المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ETH6900 هذا العام؟
قد يرتفع ETH6900 هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ETH6900 لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:10:17 (UTC+8)

تحديثات ETH6900 (ETH6900) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,233.98
$113,233.98$113,233.98

-1.22%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,013.62
$4,013.62$4,013.62

-2.03%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04086
$0.04086$0.04086

-12.01%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.68
$198.68$198.68

-0.11%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1034
$3.1034$3.1034

-19.54%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,013.62
$4,013.62$4,013.62

-2.03%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,233.98
$113,233.98$113,233.98

-1.22%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.68
$198.68$198.68

-0.11%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6542
$2.6542$2.6542

+0.69%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19580
$0.19580$0.19580

-1.98%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Yellow Umbrella

Yellow Umbrella

YU

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Tx24

Tx24

TXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0284
$0.0284$0.0284

+13.60%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.08780
$0.08780$0.08780

+4,290.00%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000249
$0.0000000249$0.0000000249

+189.53%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001620
$0.00001620$0.00001620

+149.23%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008892
$0.0008892$0.0008892

+93.01%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+81.81%