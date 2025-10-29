معلومات سعر ETH6900 (ETH6900) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.148103 أدنى سعر $ 0.00006744 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +0.25%

سعر ETH6900 (ETH6900) في الوقت الحقيقي هو $0.00011478. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ETH6900 بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـETH6900 على الإطلاق هو $ 0.148103، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00006744.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ETH6900 -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +0.25% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ETH6900 (ETH6900)

القيمة السوقية $ 11.48K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.48K إمداد دورة التداول 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ETH6900 هي $ 11.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ETH6900 يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.48K.