معلومات سعر ETH Strategy (STRAT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.573371 24 ساعة مرتفع $ 0.608992 عالية طوال الوقت $ 0.875668 أدنى سعر $ 0.50556 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.92% تغير السعر (7 أيام) +2.85%

سعر ETH Strategy (STRAT) في الوقت الحقيقي هو $0.584368. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STRAT بين أدنى سعر $ 0.573371 وأعلى سعر $ 0.608992، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTRAT على الإطلاق هو $ 0.875668، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.50556.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STRAT -- على مدار الساعة الماضية، -2.92% على مدار 24 ساعة، و +2.85% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ETH Strategy (STRAT)

القيمة السوقية $ 1.43M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 69.47M إمداد دورة التداول 2.45M إجمالي العرض 118,872,218.6093638

القيمة السوقية الحالية لـ ETH Strategy هي $ 1.43M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STRAT يبلغ 2.45M، مع إجمالي عرض 118872218.6093638. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 69.47M.