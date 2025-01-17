سعر ETH Printer (ETHPRINTER)
سعر ETH Printer (ETHPRINTER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 303.37K. يتم تحديث سعر ETHPRINTER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ETH Printer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.14K
- تغيير سعر ETH Printer خلال اليوم هو -19.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر ETH Printer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ETH Printer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ETH Printer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ETH Printer مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-19.03%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ETH Printer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-19.03%
-18.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$ETHPrinter is here, and it’s ready to go brrr. Every sale feeds $ETHPrinter and is distributed directly to holders. This isn’t just another meme token—it’s your golden ticket to nonstop ETH rewards. The Base community has been waiting for a true $ETH printer, and it’s finally here. Grab your friends, load up your wallets, and join the $ETHPrinter movement. Because when we print, we print $ETH—forever. Misson: Build the biggest $ETHPrinter in the world on Base to onboard the next generation of Web3 users into the Ethereum and Base ecosystems. By combining community-driven tokenomics, advanced staking strategies, and direct $ETH distributions, we aim to democratize the benefits of Ethereum’s ecosystem growth.
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