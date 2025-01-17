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سعر ETH Printer (ETHPRINTER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 303.37K . يتم تحديث سعر ETHPRINTER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ETH Printer الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.14K - تغيير سعر ETH Printer خلال اليوم هو -19.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر ETH Printer (ETHPRINTER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ETH Printer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ETH Printer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ETH Printer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ETH Printer مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -19.03% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ETH Printer (ETHPRINTER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ETH Printer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -19.03% تغير السعر (7 أيام) -18.39%

معلومات سوق ETH Printer (ETHPRINTER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: