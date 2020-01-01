توكنوميكس ETH Printer (ETHPRINTER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ETH Printer (ETHPRINTER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ETH Printer (ETHPRINTER) $ETHPrinter is here, and it’s ready to go brrr. Every sale feeds $ETHPrinter and is distributed directly to holders. This isn’t just another meme token—it’s your golden ticket to nonstop ETH rewards. The Base community has been waiting for a true $ETH printer, and it’s finally here. Grab your friends, load up your wallets, and join the $ETHPrinter movement. Because when we print, we print $ETH—forever. Misson: Build the biggest $ETHPrinter in the world on Base to onboard the next generation of Web3 users into the Ethereum and Base ecosystems. By combining community-driven tokenomics, advanced staking strategies, and direct $ETH distributions, we aim to democratize the benefits of Ethereum’s ecosystem growth. الموقع الرسمي: https://ethprinter.xyz/ اشتر ETHPRINTER الآن!

توكنوميكس ETH Printer (ETHPRINTER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ETH Printer (ETHPRINTER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 47.54K $ 47.54K $ 47.54K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 47.54K $ 47.54K $ 47.54K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00044816 $ 0.00044816 $ 0.00044816 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00002309 $ 0.00002309 $ 0.00002309 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر ETH Printer (ETHPRINTER)

توكنوميكس ETH Printer (ETHPRINTER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ETH Printer (ETHPRINTER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ETHPRINTER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ETHPRINTER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ETHPRINTER، استكشف السعر المباشر لتوكن ETHPRINTER!

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