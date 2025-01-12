سعر Esportplayer (ESPORT)
سعر Esportplayer (ESPORT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 937.45K. يتم تحديث سعر ESPORT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Esportplayer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.88K
- تغيير سعر Esportplayer خلال اليوم هو +33.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Esportplayer مقابل USD هو $ +0.0002365 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Esportplayer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Esportplayer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Esportplayer مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0002365
|+33.74%
|30 يوم
|$ 0
|+168.64%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Esportplayer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.35%
+33.74%
+3.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Esportplayer is an esport crypto platform where users can watch esport, see tournament information, read news and watch highlights. At the core of the platform is the ESPORT token, and the ESPORT token can be earned through different activities: watch-to-earn, daily quests, reaching milestones or participating in live challenges. We are building the next generation esport crypto platform, as the way we watch esport hasn't changed much the last decade.
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