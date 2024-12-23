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سعر Equilibria (XEQ) المباشر لليوم هو USD 0.00518198 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 315.94K . يتم تحديث سعر XEQ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Equilibria الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.69K - تغيير سعر Equilibria خلال اليوم هو -4.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 60.88M

أداء سعر Equilibria (XEQ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Equilibria مقابل USD هو $ -0.000224273925156348 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Equilibria مقابل USD هو $ +0.0029721298 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Equilibria مقابل USD هو $ +0.0072619708 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Equilibria مقابل USD هو $ -0.0008868634921012165 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000224273925156348 -4.14% 30 يوم $ +0.0029721298 +57.36% 60 يوم $ +0.0072619708 +140.14% 90 يوم $ -0.0008868634921012165 -14.61%

تحليل سعر Equilibria (XEQ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Equilibria: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00495312$ 0.00495312 $ 0.00495312 24 ساعة مرتفع $ 0.00540626$ 0.00540626 $ 0.00540626 عالية طوال الوقت $ 0.91394$ 0.91394 $ 0.91394 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) -4.14% تغير السعر (7 أيام) +23.20%

معلومات سوق Equilibria (XEQ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: