سعر Equilibria (XEQ)
سعر Equilibria (XEQ) المباشر لليوم هو USD 0.00518198. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 315.94K. يتم تحديث سعر XEQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Equilibria الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.69K
- تغيير سعر Equilibria خلال اليوم هو -4.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 60.88M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XEQ مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XEQ.
خلال اليوم، كان سعر Equilibria مقابل USD هو $ -0.000224273925156348 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Equilibria مقابل USD هو $ +0.0029721298 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Equilibria مقابل USD هو $ +0.0072619708 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Equilibria مقابل USD هو $ -0.0008868634921012165 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000224273925156348
|-4.14%
|30 يوم
|$ +0.0029721298
|+57.36%
|60 يوم
|$ +0.0072619708
|+140.14%
|90 يوم
|$ -0.0008868634921012165
|-14.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Equilibria: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
-4.14%
+23.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 XEQ إلى AUD
A$0.0082393482
|1 XEQ إلى GBP
￡0.0040937642
|1 XEQ إلى EUR
€0.004922881
|1 XEQ إلى USD
$0.00518198
|1 XEQ إلى MYR
RM0.0232152704
|1 XEQ إلى TRY
₺0.1823538762
|1 XEQ إلى JPY
¥0.8114462482
|1 XEQ إلى RUB
₽0.5331739222
|1 XEQ إلى INR
₹0.4404164802
|1 XEQ إلى IDR
Rp83.5803108794
|1 XEQ إلى PHP
₱0.3035603884
|1 XEQ إلى EGP
￡E.0.2634518632
|1 XEQ إلى BRL
R$0.0314546186
|1 XEQ إلى CAD
C$0.0074102314
|1 XEQ إلى BDT
৳0.6166038002
|1 XEQ إلى NGN
₦8.0092164682
|1 XEQ إلى UAH
₴0.2163994848
|1 XEQ إلى VES
Bs0.26428098
|1 XEQ إلى PKR
Rs1.4362375768
|1 XEQ إلى KZT
₸2.7102273598
|1 XEQ إلى THB
฿0.1775864546
|1 XEQ إلى TWD
NT$0.169450746
|1 XEQ إلى CHF
Fr0.0046119622
|1 XEQ إلى HKD
HK$0.0402121648
|1 XEQ إلى MAD
.د.م0.0519234396