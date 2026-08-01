سعر EQTY اليوم

السعر المباشر لمشروع EQTY (EQTY) اليوم هو $ 0.00171032، مع تغير بنسبة 2.44% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EQTY الحالي إلى USD هو $ 0.00171032 لكل EQTY.

يحتل EQTY حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 497,790، مع عرض متداول قدره 291.04M EQTY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EQTY بين $ 0.00160701 (أدنى) و$ 0.00175913 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.901021، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00132194.

على المدى القصير، تحرك EQTY بمقدار +0.84% خلال الساعة الماضية و-14.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 23.28K.

معلومات سوق EQTY (EQTY)

القيمة السوقية $ 497.79K$ 497.79K $ 497.79K الحجم (24 ساعة) $ 23.28K$ 23.28K $ 23.28K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 497.79K$ 497.79K $ 497.79K إمداد دورة التداول 291.04M 291.04M 291.04M إجمالي العرض 291,044,629.1775672 291,044,629.1775672 291,044,629.1775672

القيمة السوقية الحالية لـ EQTY هي $ 497.79K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 23.28K. العرض المتداول لـ EQTY يبلغ 291.04M، مع إجمالي عرض 291044629.1775672. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 497.79K.