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سعر EQTY المباشر اليوم هو 0.00171032 USD. القيمة السوقية لـ EQTY هي 497,790 USD. تابع تحديثات أسعار EQTY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر EQTY المباشر اليوم هو 0.00171032 USD. القيمة السوقية لـ EQTY هي 497,790 USD. تابع تحديثات أسعار EQTY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن EQTY

معلومات سعر EQTY

ما هو EQTY

الوثيقة البيضاء لـ EQTY

الموقع الرسمي لـ EQTY

اقتصاد توكن EQTY

توقعات سعر EQTY

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شعار EQTY

سعر EQTY (EQTY)

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السعر المباشر لـ 1 EQTY إلى USD:

$0.00171036
$0.00171036$0.00171036
+0.02%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار EQTY (EQTY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:25:00 (UTC+8)

سعر EQTY اليوم

السعر المباشر لمشروع EQTY (EQTY) اليوم هو $ 0.00171032، مع تغير بنسبة 2.44% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EQTY الحالي إلى USD هو $ 0.00171032 لكل EQTY.

يحتل EQTY حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 497,790، مع عرض متداول قدره 291.04M EQTY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EQTY بين $ 0.00160701 (أدنى) و$ 0.00175913 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.901021، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00132194.

على المدى القصير، تحرك EQTY بمقدار +0.84% خلال الساعة الماضية و-14.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 23.28K.

معلومات سوق EQTY (EQTY)

$ 497.79K
$ 497.79K$ 497.79K

$ 23.28K
$ 23.28K$ 23.28K

$ 497.79K
$ 497.79K$ 497.79K

291.04M
291.04M 291.04M

291,044,629.1775672
291,044,629.1775672 291,044,629.1775672

القيمة السوقية الحالية لـ EQTY هي $ 497.79K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 23.28K. العرض المتداول لـ EQTY يبلغ 291.04M، مع إجمالي عرض 291044629.1775672. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 497.79K.

سجل سعر EQTY بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00160701
$ 0.00160701$ 0.00160701
24 ساعة منخفض
$ 0.00175913
$ 0.00175913$ 0.00175913
24 ساعة مرتفع

$ 0.00160701
$ 0.00160701$ 0.00160701

$ 0.00175913
$ 0.00175913$ 0.00175913

$ 0.901021
$ 0.901021$ 0.901021

$ 0.00132194
$ 0.00132194$ 0.00132194

+0.84%

+2.44%

-14.93%

-14.93%

سجل سعر EQTY (EQTY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EQTY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EQTY مقابل USD هو $ -0.0001065277 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EQTY مقابل USD هو $ +0.0001170070 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EQTY مقابل USD هو $ +0.0000000023028677836 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+2.44%
30 يوم$ -0.0001065277-6.22%
60 يوم$ +0.0001170070+6.84%
90 يوم$ +0.0000000023028677836+0.00%

توقعات أسعار EQTY

EQTY (EQTY) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف EQTY في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرEQTY (EQTY) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر EQTY نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر EQTY الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار EQTY للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار EQTY.

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نبذة عن EQTY

ما هو EQTY؟

ظهر EQTY كتتويج لهذه الجهود - وهو الحل الناقص المصمم لربط الملكية القانونية في العالم الحقيقي بالسيولة على البلوك تشين. إنه جوابنا على حاجة السوق إلى منصة لا تربط الأصول فقط بـ DeFi، بل تربطها بالواقع أيضًا. لقد صممنا EQTY بعناية فائقة لتوفير إثباتات مثبتة، وهويات قابلة للتحقق، وامتثال يحترم الخصوصية، وإطار عمل متين للتجزئة والحوكمة.

ما هو السعر المباشر لـ EQTY؟

يبلغ التقييم الحالي $0.00171032، مظهرًا تحركًا في السعر بنسبة 2.44% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كيف يؤثر معنويات السوق على EQTY؟

تتشكل المعنويات بتأثير الظروف الاقتصادية الكلية وأخبار الصناعة والتطورات في منظومة --. غالبًا ما ترتبط المعنويات الإيجابية بارتفاع حجم التداول وزيادة الأسعار على المدى القصير.

ما هي القيمة السوقية لـ EQTY وترتيبها العالمي؟

مع رأس مال سوقي يبلغ $497790، تحتل EQTY المرتبة #3596، مما يبرز تأثيرها وحجمها ضمن السوق الأوسع.

كيف تبدو نشاطات التداول الأخيرة؟

سجلت EQTY حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يدل على مستوى المشاركة الفعالة من قبل المتداولين العالميين.

ما مدى تقلب EQTY اليوم؟

يُقاس تقلب الرمز المميز بنسبة --%، مما يساعد المتداولين على تقييم ما إذا كان السوق يشهد استقرارًا أم تقلبات سريعة.

ما هو نطاق التداول خلال الـ 24 ساعة اليوم؟

تحرك السعر بين $0.00160701 و$0.00175913، مما يشير إلى قوة السعر خلال اليوم.

ما العوامل طويلة الأجل التي تؤثر على EQTY؟

تشمل هذه العوامل المعروض المتداول (291044629.1775672 رمز)، واتجاهات التبني داخل Smart Contract Platform,NFT,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Proof of Stake (PoS)، والجاذبية العامة لشبكة --.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول EQTY

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:25:00 (UTC+8)

تحديثات EQTY (EQTY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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