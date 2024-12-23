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سعر EQIFi (EQX) المباشر لليوم هو USD 0.00315777 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.14M . يتم تحديث سعر EQX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EQIFi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 166.74K - تغيير سعر EQIFi خلال اليوم هو -0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 361.00M

أداء سعر EQIFi (EQX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EQIFi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EQIFi مقابل USD هو $ -0.0005047733 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EQIFi مقابل USD هو $ +0.0001774170 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EQIFi مقابل USD هو $ +0.0002913166483424816 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.01% 30 يوم $ -0.0005047733 -15.98% 60 يوم $ +0.0001774170 +5.62% 90 يوم $ +0.0002913166483424816 +10.16%

تحليل سعر EQIFi (EQX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EQIFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00310342$ 0.00310342 $ 0.00310342 24 ساعة مرتفع $ 0.00329941$ 0.00329941 $ 0.00329941 عالية طوال الوقت $ 0.74023$ 0.74023 $ 0.74023 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) -7.07%

معلومات سوق EQIFi (EQX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: