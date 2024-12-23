سعر EQIFi (EQX)
سعر EQIFi (EQX) المباشر لليوم هو USD 0.00315777. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.14M. يتم تحديث سعر EQX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EQIFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 166.74K
- تغيير سعر EQIFi خلال اليوم هو -0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 361.00M
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خلال اليوم، كان سعر EQIFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EQIFi مقابل USD هو $ -0.0005047733 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EQIFi مقابل USD هو $ +0.0001774170 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EQIFi مقابل USD هو $ +0.0002913166483424816 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.01%
|30 يوم
|$ -0.0005047733
|-15.98%
|60 يوم
|$ +0.0001774170
|+5.62%
|90 يوم
|$ +0.0002913166483424816
|+10.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر EQIFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
-0.01%
-7.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EQIFI is a decentralized protocol for pooled lending, borrowing, and investing for ETH, ERC-20 tokens including wBTC, Stablecoins, and select fiat currencies. It will provide a single uniform platform for DeFi products with EQIBank bank accounts, loans, custody, debit and credit cards, OTC, and wealth management.
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€0.0029998815
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₺0.1110903486
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¥0.4941594273
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₹0.2682209838
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￡E.0.1605410268
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