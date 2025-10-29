معلومات سعر Epoch (EPOCH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00000927 $ 0.00000927 $ 0.00000927 24 ساعة منخفض $ 0.0000115 $ 0.0000115 $ 0.0000115 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00000927$ 0.00000927 $ 0.00000927 24 ساعة مرتفع $ 0.0000115$ 0.0000115 $ 0.0000115 عالية طوال الوقت $ 0.00006832$ 0.00006832 $ 0.00006832 أدنى سعر $ 0.00000852$ 0.00000852 $ 0.00000852 تغير السعر (1 ساعة) +1.23% تغير السعر (1يوم) +22.61% تغير السعر (7 أيام) +34.55% تغير السعر (7 أيام) +34.55%

سعر Epoch (EPOCH) في الوقت الحقيقي هو $0.00001147. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول EPOCH بين أدنى سعر $ 0.00000927 وأعلى سعر $ 0.0000115، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـEPOCH على الإطلاق هو $ 0.00006832، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000852.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير EPOCH +1.23% على مدار الساعة الماضية، +22.61% على مدار 24 ساعة، و +34.55% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Epoch (EPOCH)

القيمة السوقية $ 10.32K$ 10.32K $ 10.32K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.32K$ 10.32K $ 10.32K إمداد دورة التداول 899.78M 899.78M 899.78M إجمالي العرض 899,775,204.156491 899,775,204.156491 899,775,204.156491

القيمة السوقية الحالية لـ Epoch هي $ 10.32K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ EPOCH يبلغ 899.78M، مع إجمالي عرض 899775204.156491. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.32K.