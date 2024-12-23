سعر ENKI Protocol (ENKI)
سعر ENKI Protocol (ENKI) المباشر لليوم هو USD 8.03. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.20M. يتم تحديث سعر ENKI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ENKI Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.50
- تغيير سعر ENKI Protocol خلال اليوم هو -1.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 150.00K
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خلال اليوم، كان سعر ENKI Protocol مقابل USD هو $ -0.114281146954792 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ENKI Protocol مقابل USD هو $ +7.9072959790 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ENKI Protocol مقابل USD هو $ +6.9193843510 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ENKI Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.114281146954792
|-1.40%
|30 يوم
|$ +7.9072959790
|+98.47%
|60 يوم
|$ +6.9193843510
|+86.17%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ENKI Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.57%
-1.40%
+12.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ENKI Protocol is the leading liquid staking solution built on top of Metis decentralized sequencer, providing a simplified approach to get rewards from sequencer node.
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