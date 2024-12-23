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سعر ENKI Protocol (ENKI) المباشر لليوم هو USD 8.03 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.20M . يتم تحديث سعر ENKI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ENKI Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.50 - تغيير سعر ENKI Protocol خلال اليوم هو -1.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 150.00K

أداء سعر ENKI Protocol (ENKI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ENKI Protocol مقابل USD هو $ -0.114281146954792 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ENKI Protocol مقابل USD هو $ +7.9072959790 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ENKI Protocol مقابل USD هو $ +6.9193843510 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ENKI Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.114281146954792 -1.40% 30 يوم $ +7.9072959790 +98.47% 60 يوم $ +6.9193843510 +86.17% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ENKI Protocol (ENKI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ENKI Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 7.99$ 7.99 $ 7.99 24 ساعة مرتفع $ 8.34$ 8.34 $ 8.34 عالية طوال الوقت $ 18.38$ 18.38 $ 18.38 تغير السعر (1 ساعة) -0.57% تغير السعر (1يوم) -1.40% تغير السعر (7 أيام) +12.21%

معلومات سوق ENKI Protocol (ENKI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: