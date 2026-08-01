سعر Emperor اليوم

السعر المباشر لمشروع Emperor (EMPI) اليوم هو $ 0.01090765، مع تغير بنسبة 0.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EMPI الحالي إلى USD هو $ 0.01090765 لكل EMPI.

يحتل Emperor حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 320,472، مع عرض متداول قدره 29.38M EMPI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EMPI بين $ 0.01084916 (أدنى) و$ 0.01093546 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03145494، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك EMPI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+1.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 89.67.

معلومات سوق Emperor (EMPI)

القيمة السوقية $ 320.47K$ 320.47K $ 320.47K الحجم (24 ساعة) $ 89.67$ 89.67 $ 89.67 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M إمداد دورة التداول 29.38M 29.38M 29.38M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Emperor هي $ 320.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 89.67. العرض المتداول لـ EMPI يبلغ 29.38M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.09M.