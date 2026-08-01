سعر Ember SUI اليوم

السعر المباشر لمشروع Ember SUI (ESUI) اليوم هو $ 0.703865، مع تغير بنسبة 0.27% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ESUI الحالي إلى USD هو $ 0.703865 لكل ESUI.

يحتل Ember SUI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,552,819، مع عرض متداول قدره 5.05M ESUI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ESUI بين $ 0.695985 (أدنى) و$ 0.709339 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.49، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.675304.

على المدى القصير، تحرك ESUI بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و-2.37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.23K.

معلومات سوق Ember SUI (ESUI)

القيمة السوقية $ 3.55M$ 3.55M $ 3.55M الحجم (24 ساعة) $ 3.23K$ 3.23K $ 3.23K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.55M$ 3.55M $ 3.55M إمداد دورة التداول 5.05M 5.05M 5.05M إجمالي العرض 5,048,365.783987 5,048,365.783987 5,048,365.783987

القيمة السوقية الحالية لـ Ember SUI هي $ 3.55M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.23K. العرض المتداول لـ ESUI يبلغ 5.05M، مع إجمالي عرض 5048365.783987. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.55M.