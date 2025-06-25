سعر ELYTRA (ELYTRA)
سعر ELYTRA (ELYTRA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 376.35K. يتم تحديث سعر ELYTRA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ELYTRA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ELYTRA خلال اليوم هو +16.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر ELYTRA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ELYTRA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ELYTRA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ELYTRA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+16.00%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ELYTRA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
+16.00%
-44.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Elytra is an AI-powered crypto trading signal platform that delivers real time, quantitative strategies through a transparent system. It will evolve into a fully autonomous portfolio manager, where staked tokens provide passive exposure to live strategies, with management fees funding quarterly buybacks and airdrops. Future integration with the Agent Commerce Protocol (ACP) and the Autonomous Hedge Fund will position Elytra as a core engine for on-chain portfolio automation.
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