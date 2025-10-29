معلومات سعر ELLA (ELLA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00125676 $ 0.00125676 $ 0.00125676 24 ساعة منخفض $ 0.00134484 $ 0.00134484 $ 0.00134484 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00125676$ 0.00125676 $ 0.00125676 24 ساعة مرتفع $ 0.00134484$ 0.00134484 $ 0.00134484 عالية طوال الوقت $ 0.00136588$ 0.00136588 $ 0.00136588 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.49% تغير السعر (1يوم) -2.72% تغير السعر (7 أيام) +7.22% تغير السعر (7 أيام) +7.22%

سعر ELLA (ELLA) في الوقت الحقيقي هو $0.00130096. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ELLA بين أدنى سعر $ 0.00125676 وأعلى سعر $ 0.00134484، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـELLA على الإطلاق هو $ 0.00136588، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ELLA -0.49% على مدار الساعة الماضية، -2.72% على مدار 24 ساعة، و +7.22% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ELLA (ELLA)

القيمة السوقية $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M إمداد دورة التداول 999.96M 999.96M 999.96M إجمالي العرض 999,955,367.887856 999,955,367.887856 999,955,367.887856

القيمة السوقية الحالية لـ ELLA هي $ 1.30M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ELLA يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999955367.887856. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.30M.