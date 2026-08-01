سعر Elixir اليوم

السعر المباشر لمشروع Elixir (ELX) اليوم هو $ 0.00112218، مع تغير بنسبة 2.58% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ELX الحالي إلى USD هو $ 0.00112218 لكل ELX.

يحتل Elixir حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 492,707، مع عرض متداول قدره 259.27M ELX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ELX بين $ 0.00111082 (أدنى) و$ 0.00115966 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.73515، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ELX بمقدار -1.65% خلال الساعة الماضية و+1.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 577.37.

معلومات سوق Elixir (ELX)

القيمة السوقية $ 492.71K$ 492.71K $ 492.71K الحجم (24 ساعة) $ 577.37$ 577.37 $ 577.37 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M إمداد دورة التداول 259.27M 259.27M 259.27M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Elixir هي $ 492.71K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 577.37. العرض المتداول لـ ELX يبلغ 259.27M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.12M.