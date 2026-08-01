سعر ElevateFi اليوم

السعر المباشر لمشروع ElevateFi (EFI) اليوم هو $ 10.62، مع تغير بنسبة 4.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EFI الحالي إلى USD هو $ 10.62 لكل EFI.

يحتل ElevateFi حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7,956,754، مع عرض متداول قدره 1000.00K EFI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EFI بين $ 10.67 (أدنى) و$ 11.36 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 117.96، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.75.

على المدى القصير، تحرك EFI بمقدار -0.43% خلال الساعة الماضية و-10.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 11.32K.

معلومات سوق ElevateFi (EFI)

القيمة السوقية $ 7.96M$ 7.96M $ 7.96M الحجم (24 ساعة) $ 11.32K$ 11.32K $ 11.32K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.96M$ 7.96M $ 7.96M إمداد دورة التداول 1000.00K 1000.00K 1000.00K إجمالي العرض 999,999.0 999,999.0 999,999.0

القيمة السوقية الحالية لـ ElevateFi هي $ 7.96M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11.32K. العرض المتداول لـ EFI يبلغ 1000.00K، مع إجمالي عرض 999999.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.96M.