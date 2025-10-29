معلومات سعر Eigenpie (EGP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.434529 24 ساعة مرتفع $ 0.505477 عالية طوال الوقت $ 9.68 أدنى سعر $ 0.359252 تغير السعر (1 ساعة) -1.20% تغير السعر (1يوم) -10.66% تغير السعر (7 أيام) +17.07%

سعر Eigenpie (EGP) في الوقت الحقيقي هو $0.435507. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول EGP بين أدنى سعر $ 0.434529 وأعلى سعر $ 0.505477، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـEGP على الإطلاق هو $ 9.68، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.359252.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير EGP -1.20% على مدار الساعة الماضية، -10.66% على مدار 24 ساعة، و +17.07% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Eigenpie (EGP)

القيمة السوقية $ 1.61M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.35M إمداد دورة التداول 3.69M إجمالي العرض 10,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Eigenpie هي $ 1.61M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ EGP يبلغ 3.69M، مع إجمالي عرض 10000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.35M.