سعر Edu3Labs اليوم

السعر المباشر لمشروع Edu3Labs (NFE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NFE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NFE.

يحتل Edu3Labs حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 251,435، مع عرض متداول قدره 52.59M NFE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NFE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.342138، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NFE بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-10.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.07K.

معلومات سوق Edu3Labs (NFE)

القيمة السوقية $ 251.44K$ 251.44K $ 251.44K الحجم (24 ساعة) $ 1.07K$ 1.07K $ 1.07K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 602.51K$ 602.51K $ 602.51K إمداد دورة التداول 52.59M 52.59M 52.59M إجمالي العرض 899,599,999.28 899,599,999.28 899,599,999.28

القيمة السوقية الحالية لـ Edu3Labs هي $ 251.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.07K. العرض المتداول لـ NFE يبلغ 52.59M، مع إجمالي عرض 899599999.28. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 602.51K.