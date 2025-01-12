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سعر Eden (EDN) المباشر لليوم هو USD 0.0018337 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.12M . يتم تحديث سعر EDN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Eden الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 154.13K - تغيير سعر Eden خلال اليوم هو -0.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 608.11M

أداء سعر Eden (EDN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Eden مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Eden مقابل USD هو $ +0.0006459468 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Eden مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Eden مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.86% 30 يوم $ +0.0006459468 +35.23% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Eden (EDN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Eden: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00183131$ 0.00183131 $ 0.00183131 24 ساعة مرتفع $ 0.00185925$ 0.00185925 $ 0.00185925 عالية طوال الوقت $ 0.00235817$ 0.00235817 $ 0.00235817 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) -0.86% تغير السعر (7 أيام) -13.98%

معلومات سوق Eden (EDN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: