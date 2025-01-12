سعر Eden (EDN)
سعر Eden (EDN) المباشر لليوم هو USD 0.0018337. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.12M. يتم تحديث سعر EDN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Eden الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 154.13K
- تغيير سعر Eden خلال اليوم هو -0.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 608.11M
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خلال اليوم، كان سعر Eden مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Eden مقابل USD هو $ +0.0006459468 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Eden مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Eden مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.86%
|30 يوم
|$ +0.0006459468
|+35.23%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Eden: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
-0.86%
-13.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Eden is a working product used by thousands of people in over 30 countries. Our app is already available on Google Play and the App Store. Eden connects Web2 users to Web3 with a unique use case: mapping wild, edible plants globally, educating on natural medicine, and launching a healthy products marketplace. With AI, AR, and RWA tech, Eden is poised to engage millions seeking health and adventure.
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