سعر eBESS اليوم

السعر المباشر لمشروع eBESS (EBESS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EBESS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل EBESS.

يحتل eBESS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16,237.6، مع عرض متداول قدره 653.46M EBESS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EBESS بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك EBESS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق eBESS (EBESS)

القيمة السوقية $ 16.24K$ 16.24K $ 16.24K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 24.85K$ 24.85K $ 24.85K إمداد دورة التداول 653.46M 653.46M 653.46M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ eBESS هي $ 16.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ EBESS يبلغ 653.46M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.85K.