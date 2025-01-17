سعر EBERT (EBERT)
سعر EBERT (EBERT) المباشر لليوم هو USD 0.00107812. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 478.80K. يتم تحديث سعر EBERT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EBERT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 972.90
- تغيير سعر EBERT خلال اليوم هو -1.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 444.44M
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خلال اليوم، كان سعر EBERT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EBERT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EBERT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EBERT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.13%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EBERT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
-1.13%
+24.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EBERT: The Enigmatic Being of Base Chain EBERT is a groundbreaking project redefining the boundaries of creativity in the crypto space. Positioned as a trailblazer on the Base Chain, EBERT is more than just a crypto initiative—it's a movement designed to empower artists, creators, and innovators in the decentralized ecosystem. Built on the robust infrastructure of Base Chain, EBERT merges blockchain technology with artistic expression, providing a seamless platform for creatives to showcase, monetize, and innovate. By leveraging smart contracts, EBERT ensures trustless interactions and transparency, making it a safe and efficient space for collaboration and growth. At its core, EBERT embodies the spirit of evolution and resilience, blazing a path that reimagines how creativity and blockchain intersect. The project introduces unique mechanisms for decentralized funding, NFT creation, and community-driven projects, enabling creators to break free from traditional limitations. EBERT’s ecosystem is a hub for collaboration, where like-minded individuals can connect, share ideas, and collectively shape the future of decentralized creativity. Its user-friendly interface and innovative tools lower the entry barriers for creators, making the crypto space accessible to all, regardless of technical expertise. With EBERT, the Base Chain transforms into more than a blockchain—it becomes a canvas for ideas, a stage for performances, and a launchpad for the next generation of creative pioneers. Join EBERT and be part of the enigmatic journey shaping the future of crypto creativity.
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