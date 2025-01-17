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سعر EBERT (EBERT) المباشر لليوم هو USD 0.00107812 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 478.80K . يتم تحديث سعر EBERT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EBERT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 972.90 - تغيير سعر EBERT خلال اليوم هو -1.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 444.44M

أداء سعر EBERT (EBERT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EBERT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EBERT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EBERT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EBERT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.13% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر EBERT (EBERT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EBERT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00102786$ 0.00102786 $ 0.00102786 24 ساعة مرتفع $ 0.00109416$ 0.00109416 $ 0.00109416 عالية طوال الوقت $ 0.00139176$ 0.00139176 $ 0.00139176 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) -1.13% تغير السعر (7 أيام) +24.80%

معلومات سوق EBERT (EBERT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: