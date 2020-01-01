توكنوميكس EBERT (EBERT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول EBERT (EBERT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات EBERT (EBERT) EBERT: The Enigmatic Being of Base Chain EBERT is a groundbreaking project redefining the boundaries of creativity in the crypto space. Positioned as a trailblazer on the Base Chain, EBERT is more than just a crypto initiative—it's a movement designed to empower artists, creators, and innovators in the decentralized ecosystem. Built on the robust infrastructure of Base Chain, EBERT merges blockchain technology with artistic expression, providing a seamless platform for creatives to showcase, monetize, and innovate. By leveraging smart contracts, EBERT ensures trustless interactions and transparency, making it a safe and efficient space for collaboration and growth. At its core, EBERT embodies the spirit of evolution and resilience, blazing a path that reimagines how creativity and blockchain intersect. The project introduces unique mechanisms for decentralized funding, NFT creation, and community-driven projects, enabling creators to break free from traditional limitations. EBERT’s ecosystem is a hub for collaboration, where like-minded individuals can connect, share ideas, and collectively shape the future of decentralized creativity. Its user-friendly interface and innovative tools lower the entry barriers for creators, making the crypto space accessible to all, regardless of technical expertise. With EBERT, the Base Chain transforms into more than a blockchain—it becomes a canvas for ideas, a stage for performances, and a launchpad for the next generation of creative pioneers. Join EBERT and be part of the enigmatic journey shaping the future of crypto creativity. الموقع الرسمي: https://whoisebert.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://white-glad-hare-157.mypinata.cloud/ipfs/QmNxm2GBqL21CS5fPLCxEZWVXmtM12YuakBdJ7Zva4GxE4 اشتر EBERT الآن!

توكنوميكس EBERT (EBERT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار EBERT (EBERT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 265.77K $ 265.77K $ 265.77K إجمالي العرض: $ 444.44M $ 444.44M $ 444.44M العرض المتداول: $ 444.44M $ 444.44M $ 444.44M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 265.77K $ 265.77K $ 265.77K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00144415 $ 0.00144415 $ 0.00144415 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00035348 $ 0.00035348 $ 0.00035348 السعر الحالي: $ 0.0005993 $ 0.0005993 $ 0.0005993 معرفة المزيد عن سعر EBERT (EBERT)

توكنوميكس EBERT (EBERT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس EBERT (EBERT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EBERT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EBERT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EBERT، استكشف السعر المباشر لتوكن EBERT!

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