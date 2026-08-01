سعر EARNFI اليوم

السعر المباشر لمشروع EARNFI (EARNFI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 19.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EARNFI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل EARNFI.

يحتل EARNFI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 29,679، مع عرض متداول قدره 946.41M EARNFI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EARNFI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك EARNFI بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-6.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق EARNFI (EARNFI)

القيمة السوقية $ 29.68K$ 29.68K $ 29.68K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 29.68K$ 29.68K $ 29.68K إمداد دورة التداول 946.41M 946.41M 946.41M إجمالي العرض 975,985,582.398683 975,985,582.398683 975,985,582.398683

القيمة السوقية الحالية لـ EARNFI هي $ 29.68K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ EARNFI يبلغ 946.41M، مع إجمالي عرض 975985582.398683. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.68K.