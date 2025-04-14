احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر EAFIN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر EAFIN.

سعر Eafin (EAFIN) المباشر لليوم هو USD 0.117881 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.70M . يتم تحديث سعر EAFIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Eafin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Eafin خلال اليوم هو -1.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 218.03M

أداء سعر Eafin (EAFIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Eafin مقابل USD هو $ -0.0019878290958583 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Eafin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Eafin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Eafin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0019878290958583 -1.65% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Eafin (EAFIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Eafin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.110239$ 0.110239 $ 0.110239 24 ساعة مرتفع $ 0.120101$ 0.120101 $ 0.120101 عالية طوال الوقت $ 0.410177$ 0.410177 $ 0.410177 تغير السعر (1 ساعة) -0.27% تغير السعر (1يوم) -1.65% تغير السعر (7 أيام) -3.98%

معلومات سوق Eafin (EAFIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: