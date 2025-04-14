سعر Eafin (EAFIN)
سعر Eafin (EAFIN) المباشر لليوم هو USD 0.117881. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.70M. يتم تحديث سعر EAFIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Eafin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Eafin خلال اليوم هو -1.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 218.03M
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خلال اليوم، كان سعر Eafin مقابل USD هو $ -0.0019878290958583 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Eafin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Eafin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Eafin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0019878290958583
|-1.65%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Eafin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.27%
-1.65%
-3.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Financial Engineering & Financial Architecture which is based on AI to create new hybrid financial tools and bots to maximize the gain of portfolio. It aims to enpower users with cutting-edge AI driven tools, optimizing the way financial instruments strategies are executed in evolving crypto ecosystem. By integrating AI-powered financial products with a user centric design, the EAFIN ecosystem fosters opportunity across the crypto space.
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