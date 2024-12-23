سعر Dust Protocol (DUST)
سعر Dust Protocol (DUST) المباشر لليوم هو USD 0.1349. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.49M. يتم تحديث سعر DUST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dust Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.94K
- تغيير سعر Dust Protocol خلال اليوم هو -0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 33.30M
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خلال اليوم، كان سعر Dust Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dust Protocol مقابل USD هو $ +0.1208371336 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dust Protocol مقابل USD هو $ -0.0133484629 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dust Protocol مقابل USD هو $ -0.06970502103222772 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.06%
|30 يوم
|$ +0.1208371336
|+89.58%
|60 يوم
|$ -0.0133484629
|-9.89%
|90 يوم
|$ -0.06970502103222772
|-34.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dust Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.78%
-0.06%
-28.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DUST is a token issued on the Solana Blockchain, started off with zero supply. DUST can only be minted by burning NFTs or staking a DeGod NFT. DUST will first be used to purchase NFTs in the DeDAO treasury.
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