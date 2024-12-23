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سعر Dust Protocol (DUST) المباشر لليوم هو USD 0.1349 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.49M . يتم تحديث سعر DUST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dust Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.94K - تغيير سعر Dust Protocol خلال اليوم هو -0.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 33.30M

أداء سعر Dust Protocol (DUST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dust Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dust Protocol مقابل USD هو $ +0.1208371336 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dust Protocol مقابل USD هو $ -0.0133484629 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dust Protocol مقابل USD هو $ -0.06970502103222772 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.06% 30 يوم $ +0.1208371336 +89.58% 60 يوم $ -0.0133484629 -9.89% 90 يوم $ -0.06970502103222772 -34.06%

تحليل سعر Dust Protocol (DUST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dust Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.133852$ 0.133852 $ 0.133852 24 ساعة مرتفع $ 0.141563$ 0.141563 $ 0.141563 عالية طوال الوقت $ 7.58$ 7.58 $ 7.58 تغير السعر (1 ساعة) +0.78% تغير السعر (1يوم) -0.06% تغير السعر (7 أيام) -28.30%

معلومات سوق Dust Protocol (DUST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: