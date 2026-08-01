سعر Dupe (DUPE)
السعر المباشر لمشروع Dupe (DUPE) اليوم هو $ 0.00154575، مع تغير بنسبة 1.61% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DUPE الحالي إلى USD هو $ 0.00154575 لكل DUPE.
يحتل Dupe حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,547,137، مع عرض متداول قدره 999.94M DUPE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DUPE بين $ 0.00153429 (أدنى) و$ 0.0015918 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.062064، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00153429.
على المدى القصير، تحرك DUPE بمقدار +0.63% خلال الساعة الماضية و-25.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 13.70K.
القيمة السوقية الحالية لـ Dupe هي $ 1.55M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 13.70K. العرض المتداول لـ DUPE يبلغ 999.94M، مع إجمالي عرض 999940460.8617266. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.55M.
+0.63%
-1.61%
-25.69%
-25.69%
خلال اليوم، كان سعر Dupe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dupe مقابل USD هو $ -0.0008943304 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dupe مقابل USD هو $ -0.0010589614 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dupe مقابل USD هو $ +0.000000003078907811 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.61%
|30 يوم
|$ -0.0008943304
|-57.85%
|60 يوم
|$ -0.0010589614
|-68.50%
|90 يوم
|$ +0.000000003078907811
|+0.00%
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Dupe نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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ما هو السعر المباشر لـ Dupe؟
يبلغ التقييم الحالي $0.00154575، مظهرًا تحركًا في السعر بنسبة -1.61% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
كيف يؤثر معنويات السوق على DUPE؟
تتشكل المعنويات بتأثير الظروف الاقتصادية الكلية وأخبار الصناعة والتطورات في منظومة --. غالبًا ما ترتبط المعنويات الإيجابية بارتفاع حجم التداول وزيادة الأسعار على المدى القصير.
ما هي القيمة السوقية لـ Dupe وترتيبها العالمي؟
مع رأس مال سوقي يبلغ $1547137، تحتل Dupe المرتبة #2466، مما يبرز تأثيرها وحجمها ضمن السوق الأوسع.
كيف تبدو نشاطات التداول الأخيرة؟
سجلت DUPE حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يدل على مستوى المشاركة الفعالة من قبل المتداولين العالميين.
ما مدى تقلب DUPE اليوم؟
يُقاس تقلب الرمز المميز بنسبة --%، مما يساعد المتداولين على تقييم ما إذا كان السوق يشهد استقرارًا أم تقلبات سريعة.
ما هو نطاق التداول خلال الـ 24 ساعة اليوم؟
تحرك السعر بين $0.00153429 و$0.0015918، مما يشير إلى قوة السعر خلال اليوم.
ما العوامل طويلة الأجل التي تؤثر على Dupe؟
تشمل هذه العوامل المعروض المتداول (999940460.8617266 رمز)، واتجاهات التبني داخل Solana Ecosystem,Meme,Believe.app Ecosystem، والجاذبية العامة لشبكة --.
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
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