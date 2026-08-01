سعر Dupe اليوم

السعر المباشر لمشروع Dupe (DUPE) اليوم هو $ 0.00154575، مع تغير بنسبة 1.61% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DUPE الحالي إلى USD هو $ 0.00154575 لكل DUPE.

يحتل Dupe حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,547,137، مع عرض متداول قدره 999.94M DUPE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DUPE بين $ 0.00153429 (أدنى) و$ 0.0015918 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.062064، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00153429.

على المدى القصير، تحرك DUPE بمقدار +0.63% خلال الساعة الماضية و-25.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 13.70K.

معلومات سوق Dupe (DUPE)

القيمة السوقية $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M الحجم (24 ساعة) $ 13.70K$ 13.70K $ 13.70K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M إمداد دورة التداول 999.94M 999.94M 999.94M إجمالي العرض 999,940,460.8617266 999,940,460.8617266 999,940,460.8617266

القيمة السوقية الحالية لـ Dupe هي $ 1.55M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 13.70K. العرض المتداول لـ DUPE يبلغ 999.94M، مع إجمالي عرض 999940460.8617266. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.55M.