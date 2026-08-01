سعر DUKO اليوم

السعر المباشر لمشروع DUKO (DUKO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DUKO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DUKO.

يحتل DUKO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 344,641، مع عرض متداول قدره 10.00B DUKO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DUKO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00726084، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DUKO بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-10.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق DUKO (DUKO)

القيمة السوقية $ 344.64K$ 344.64K $ 344.64K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 344.64K$ 344.64K $ 344.64K إمداد دورة التداول 10.00B 10.00B 10.00B إجمالي العرض 9,998,288,952.124943 9,998,288,952.124943 9,998,288,952.124943

القيمة السوقية الحالية لـ DUKO هي $ 344.64K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DUKO يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 9998288952.124943. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 344.64K.