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سعر DuelFi (DUELFI) المباشر لليوم هو USD 0.00009285 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 91.74K . يتم تحديث سعر DUELFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DuelFi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر DuelFi خلال اليوم هو -8.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر DuelFi (DUELFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DuelFi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DuelFi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DuelFi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DuelFi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.50% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DuelFi (DUELFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DuelFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00009121$ 0.00009121 $ 0.00009121 24 ساعة مرتفع $ 0.00010698$ 0.00010698 $ 0.00010698 عالية طوال الوقت $ 0.00022913$ 0.00022913 $ 0.00022913 تغير السعر (1 ساعة) -3.32% تغير السعر (1يوم) -8.50% تغير السعر (7 أيام) -29.06%

معلومات سوق DuelFi (DUELFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: