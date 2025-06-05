سعر DuelFi (DUELFI)
سعر DuelFi (DUELFI) المباشر لليوم هو USD 0.00009285. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 91.74K. يتم تحديث سعر DUELFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DuelFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر DuelFi خلال اليوم هو -8.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر DuelFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DuelFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DuelFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DuelFi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.50%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DuelFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.32%
-8.50%
-29.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DuelFi.io is developing a decentralized gaming platform that enables on-chain wagers and trustless, skill-based 1v1 battles. The platform emphasizes transparency, fairness, and security by using blockchain technology to ensure verifiable outcomes. DuelFi supports multiple tokens for gameplay and plans to expand its ecosystem with numerous skill-based games, offering a competitive environment focused on player skill within the Web3 space.
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