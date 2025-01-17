سعر DROP (DROP)
سعر DROP (DROP) المباشر لليوم هو USD 17.71. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.55M. يتم تحديث سعر DROP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DROP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.17K
- تغيير سعر DROP خلال اليوم هو +11.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 989.19K
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خلال اليوم، كان سعر DROP مقابل USD هو $ +1.85 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DROP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DROP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DROP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +1.85
|+11.63%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DROP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+18.99%
+11.63%
+113.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DROP ($DROP) is a blue-chip memecoin built on the XRP Ledger (XRPL), inspired by the concept of a "drop," the smallest unit of XRP, equivalent to 0.000001 XRP. With a total supply of 1 million tokens, DROP embraces simplicity and transparency while fostering a fun and highly engaging community. The community led project aims to grow user adoption on the XRPL, leveraging its fast, low-cost, and energy-efficient transaction capabilities. By combining fun, community spirit, and a strong presence within the XRPL ecosystem, DROP seeks to create a vibrant and active user base.
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