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سعر DRIP ($DRIP) المباشر لليوم هو USD 0.100694 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.69M . يتم تحديث سعر $DRIP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DRIP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.10K - تغيير سعر DRIP خلال اليوم هو -1.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 66.54M

أداء سعر DRIP ($DRIP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DRIP مقابل USD هو $ -0.0019374356470962 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DRIP مقابل USD هو $ -0.0422919935 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DRIP مقابل USD هو $ +0.0148545601 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DRIP مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0019374356470962 -1.88% 30 يوم $ -0.0422919935 -42.00% 60 يوم $ +0.0148545601 +14.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DRIP ($DRIP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DRIP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.10008$ 0.10008 $ 0.10008 24 ساعة مرتفع $ 0.112992$ 0.112992 $ 0.112992 عالية طوال الوقت $ 0.309212$ 0.309212 $ 0.309212 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -1.88% تغير السعر (7 أيام) -26.74%

معلومات سوق DRIP ($DRIP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: