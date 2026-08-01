سعر Dream Machine Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Dream Machine Token (DMT) اليوم هو $ 1.69، مع تغير بنسبة 3.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DMT الحالي إلى USD هو $ 1.69 لكل DMT.

يحتل Dream Machine Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,518,951، مع عرض متداول قدره 897.41K DMT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DMT بين $ 1.63 (أدنى) و$ 1.69 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 184.79، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02494659.

على المدى القصير، تحرك DMT بمقدار +0.76% خلال الساعة الماضية و-14.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 7.33K.

معلومات سوق Dream Machine Token (DMT)

القيمة السوقية $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M الحجم (24 ساعة) $ 7.33K$ 7.33K $ 7.33K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M إمداد دورة التداول 897.41K 897.41K 897.41K إجمالي العرض 995,297.0184232 995,297.0184232 995,297.0184232

القيمة السوقية الحالية لـ Dream Machine Token هي $ 1.52M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.33K. العرض المتداول لـ DMT يبلغ 897.41K، مع إجمالي عرض 995297.0184232. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.68M.