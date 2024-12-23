سعر DPRating (RATING)
سعر DPRating (RATING) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 323.25K. يتم تحديث سعر RATING مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DPRating الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 148.11
- تغيير سعر DPRating خلال اليوم هو +2.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.40B
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خلال اليوم، كان سعر DPRating مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DPRating مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DPRating مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DPRating مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.54%
|30 يوم
|$ 0
|+32.90%
|60 يوم
|$ 0
|+8.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DPRating: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
+2.54%
+4.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DPRating is a leading quantitative crypto rating agency founded in May 2017. Since our inception we have released the first comprehensive ICO rating model, SmartICO, and conducted in-depth rating for dozens of projects We have gone on to improve and expand our ratings into three models with different concentrations: Embryo, Growth, and Mature. Each model is adapted to evaluate projects in different development phases. In the future, we will continue to refine these models to achieve more accurate and scientific results. Apart from our quantitative ratings, DPRating's services also include due diligence investigation, ranking lists (Code audits and quality of token listings across different exchanges ), and indexes (DPC and BVIX).
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