توكنوميكس DPRating (RATING) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DPRating (RATING)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DPRating (RATING) DPRating is a leading quantitative crypto rating agency founded in May 2017. Since our inception we have released the first comprehensive ICO rating model, SmartICO, and conducted in-depth rating for dozens of projects We have gone on to improve and expand our ratings into three models with different concentrations: Embryo, Growth, and Mature. Each model is adapted to evaluate projects in different development phases. In the future, we will continue to refine these models to achieve more accurate and scientific results. Apart from our quantitative ratings, DPRating's services also include due diligence investigation, ranking lists (Code audits and quality of token listings across different exchanges ), and indexes (DPC and BVIX). الموقع الرسمي: http://token.dprating.com/ اشتر RATING الآن!

توكنوميكس DPRating (RATING) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DPRating (RATING)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 314.85K $ 314.85K $ 314.85K إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 4.40B $ 4.40B $ 4.40B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 715.49K $ 715.49K $ 715.49K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01921056 $ 0.01921056 $ 0.01921056 أدنى مستوى على الإطلاق: $ -0.002511307912531869 $ -0.002511307912531869 $ -0.002511307912531869 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر DPRating (RATING)

توكنوميكس DPRating (RATING): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DPRating (RATING) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RATING التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RATING التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RATING، استكشف السعر المباشر لتوكن RATING!

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